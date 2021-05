Conflito israelo-palestiniano. Diplomacia do Egito, Jordânia e Catar intercedem para cessar-fogo

Henrique Cymmerman, correspondente da SIC em Israel, descreveu-nos as últimas horas do conflito entre palestinianos e isrealitas.

A diplomacia do Egito, Jordânia e Catar está a interceder para estabelecer tréguas na região.

Israel diz que ainda não terminou a ofensiva contra o Hamas

Ao quinto dia, foram convocados reservistas e reforçadas as tropas na fronteira da Faixa de Gaza e foram bombardeados os túneis usados pelo movimento palestiniano para atacar território israelita.

Com tropas reforçadas na fronteira, a artilharia israelita bombardeou nas últimas horas a Faixa de Gaza, mas a maioria dos bombardeamentos foram realizados pela Força Aérea judaica.Esta sexta-feira, os caças bombardearam o banco nacional.

Os pilotos dos F-16 apoiaram operações de destruição dos túneis e complexos militares subterrâneos usados pelo movimento palestiniano. Os centros de comando e de comunicações foram outros alvos dos raides que provocaram já mais de cem mortos.

As tropas israelitas destruiram dezenas de prédios residenciais que albergavam bases do Hamas. Centenas de famílias desalojadas foram obrigadas a procurar refúgio nas escolas das Nações Unidas.

Em retaliação, o Hamas vangloria-se pelo lançamento de mais de mil e oitocentos foguetes contra território israelita. A maioria dos projéteis foram intercetados pela Cúpula de Ferro, o sistema de anti-mísseis que protege o espaço aéreo israelita.