Gato salva-se de prédio em chamas ao saltar do 5.º andar 

Um gato salvou-se de um prédio em chamas, em Chicago, nos Estados Unidos da América, ao saltar da janela de um quinto andar para a rua.

O momento foi captado em vídeo e divulgado na quinta-feira pelos bombeiros de Chicago, nas redes sociais.

"Nove vidas para um gato que saltou do fogo. O gato caiu na relva, ressaltou e foi embora", escreveu o departamento no Twitter, acompanhado do vídeo.

Os bombeiros estavam a combater as chamas num prédio, no bairro de Englewood, quando o gato saltou do quinto andar do edifício para o chão, onde estavam a gravar um vídeo do incêndio.

Durante o salto do animal, é possível ouvir vários gritos das pessoas que estavam na rua.

Depois de cair na relva, o gato levantou-se e seguiu caminho como se nada tivesse acontecido.