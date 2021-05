Sismo de magnitude 6 na escala de Richter registado no Japão

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira no nordeste do Japão, sem que as autoridades emitissem um aviso de tsunami ou informações de danos graves.

O sismo foi sentido às 08:58 (00:58 em Lisboa) a uma profundidade de cerca de 40 quilómetros com o epicentro localizado ao largo da costa da província de Fukushima e Miyagi, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

A Tokyo Electric Power (Tepco), proprietária das centrais nucleares Fukushima Daiichi e Daini, na região, está a avaliar se o terramoto provocou uma anomalia nas instalações.

O sismo também foi sentido com menos força na área de Tóquio e arredores, bem como nas áreas do norte do país.