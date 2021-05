Conflito israelo-palestiniano. ONU apela aos dois lados para moderarem o discurso

Na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, António Guterres assumiu o compromisso da ONU em negociar uma paz justa e duradora entre israelitas e palestinianos.

O secretário-geral da ONU pediu aos líderes dos dois lados para moderarem o discurso.

O reacender do conflito começou em 10 de maio, após semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão, junto ao local mais sagrado do judaísmo.

Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.