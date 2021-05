Disneyland Paris vai reabrir quase sete meses depois

A Disneyland de Paris reabre as portas a 17 de junho, após quase sete meses encerrada por causa da pandemia de covid-19.

Fechado desde 30 de outubro, o parque temático anunciou esta segunda-feira em comunicado a reabertura dos vários espaços, com algumas restrições e medidas de higiene e segurança.

"Os sonhos tornam-se mesmo uma realidade", escreveu a organização nas redes sociais, onde anunciou que os parques e a vila vão reabrir.

"A nossa reabertura será acompanhada de medidas adequadas de saúde e segurança", indica o site do parque temático, onde é adiantado ainda as medidas terão em conta as recomendações das autoridades de saúde francesas.

Todos os visitantes com mais de 6 anos terão de usar máscara. As medidas de "saúde e segurança" serão implementadas em todos os espaços: desde lojas a hóteis, passando ainda por filas, restaurantes e outras instalações.

As alterações também dizem respeito às atrações. Certos espetáculos, experiências ou eventos podem ser cancelados ou modificados.

A Disneyland Paris está encerrada desde 30 de outubro de 2020. Já tinha anunciado a sua reabertura para 13 de fevereiro e depois 2 de abril, mas as duas datas acabaram por ficar sem efeito, devido às restrições impostas em França.

No Estados Unidos, o parque temático, no sul de Los Angeles, reabriu no final de abril, com uma limitação de 25% da capacidade do espaço.