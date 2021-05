Filho de empresário resgatado por familiares no centro de Moçambique

O filho de um empresário da panificação raptado em abril no centro de Moçambique voltou ao convívio familiar após duas semanas em cativeiro, anunciou esta segunda-feira a polícia, que se queixa de falta de colaboração dos familiares para investigar o crime.

"A vítima encontra-se no convívio familiar" referiu esta segunda-feira, sem detalhes, Francisco Simões, comandante provincial de Manica da Polícia da República de Moçambique (PRM), que falava aos jornalistas no âmbito das celebrações do 46.º aniversário da corporação.

"Mas a grande preocupação reside no facto de que há falta de colaboração por parte dos familiares das vítimas, que não conseguem trazer informações para a PRM e SERNIC [Serviço Nacional de Investigação Criminal] para as apoiar no seu trabalho", acrescentou Francisco Simões, em alusão à falta de informações sobre as negociações com os raptores e o pagamento de resgate.

Depesh Ramesh, 49 anos, filho de um empresário de Chimoio, capital de Manica, foi raptado a 24 de abril por um grupo quando trancava o seu carro à porta de casa pelas 18:30 (17:30 em Lisboa), mas ainda são escassos os detalhes do seu reaparecimento.

Trata-se do quarto caso nos últimos dois anos e meio, só em Chimoio, em que as vítimas têm regressado a casa sem intervenção policial e após o pagamento de resgates, segundo relataram à Lusa vários empresários locais.

A Lusa contactou a vítima e os seus familiares, mas não quiseram prestar depoimentos por recear represálias.

Raptos de empresários e familiares

O grupo, desconhecido, disparou dois tiros para o ar antes de concretizar o sequestro da vítima, cuja casa fica a escassos metros do comando provincial da PRM e da primeira esquadra da corporação.

Na ocasião uma testemunha contou à Lusa que os raptores surgiram no local do rapto poucos minutos antes de a vítima chegar e mantiveram-se sentados no carro, sem levantar suspeitas.

Em abril, outras três pessoas, um empresário e dois familiares de empresários, foram raptados em locais públicos - dois casos em Maputo e um Quelimane, centro do país.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou em dezembro a possibilidade de criação de uma unidade policial anti-raptos para combater a onda de crimes, com 16 casos e processos-crime registados só em 2020.

A CTA - Confederação das Associações Económicas de Moçambique, maior agremiação patronal do país, também já exigiu por diversas ocasiões um combate severo a este tipo de crime.