Mota começou a arder enquanto estava a ser abastecida

Uma mota incendiou-se, este domingo de manhã, no momento em que estava a ser abastecida de combustível, numa bomba de gasolina na cidade de Granja, a cerca de 300 quilómetros de Fortaleza, no Brasil, como conta o G1.

As imagens captadas pelas câmaras de vigilância mostram o momento em que a mota pegou fogo. Tanto as duas pessoas que seguiam nela, como outras que estavam por perto fugiram do local.

Foi o funcionário da bomba de gasolina, com um extintor, que apagou o incêndio. Passado alguns minutos conseguiu controlá-lo e não houve registo de feridos.

Segundo o G1, o dono da mota fazia parte de um grupo que estava em passeio e regressava de Bitupitá, a cerca de 85 quilómetros do local onde aconteceu o incêndio.