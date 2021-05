Arranha-céus na China evacuado e isolado após oscilação levar à fuga de pessoas

A oscilação de um arranha-céu na cidade de Shenzhen, sudeste da China, levou esta terça-feira à fuga de centenas de pessoas, revelam vídeos difundidos nas redes sociais chinesas e que estão a ser analisados pelas autoridades.

O Gabinete de Gestão de Emergências de Shenzhen está a avaliar as filmagens, que mostram centenas de pessoas a fugir, assustadas, face à oscilação do SEG Plaza, um edifício com 355 metros de altura.

A mesma fonte excluiu a ocorrência de um terramoto em Shenzhen ou nas áreas vizinhas.

O incidente ocorreu ao início da tarde na China. O vídeo está entre os mais vistos esta terça-feira no Weibo, o equivalente ao Twitter no país asiático.

O edifício foi evacuado e encerrado temporariamente. Os bombeiros e a polícia estão a examinar o caso.

O SEG Plaza é o 104.º edifício mais alto da China e o 212.º mais alto do mundo.

A densa malha de arranha-céus de Shenzhen, uma das mais prósperas cidades da Ásia, é símbolo do "milagre económico" que transformou a China nos últimos 40 anos.

A cidade serviu como laboratório à abertura da China à economia de mercado, em 1979, e soma hoje um PIB superior a Hong Kong ou Singapura, dois importantes centros financeiros asiáticos.