Ciclone Tauktae. Duas embarcações à deriva ao largo de Mumbai 

Duas embarcações com 400 pessoas a bordo estão à deriva ao largo de Mumbai, na Índia, na sequência do mau tempo provocado por um ciclone.

O nível da água do mar subiu 3 metros ao longo da costa, segundo as autoridades meteorológicas, que confirmaram ainda que foram registados ventos de 133 quilómetros por hora.

A marinha indiana mobilizou três navios de guerra, aviões e helicópteros para ajudar nos trabalhos de busca de resgate.

No Twitter, as autoridades informaram que já conseguiram resgatar 177 passageiros, mas 96 continuam desaparecidos.

As operações de resgate devem prosseguir durante esta terça-feira, na costa oeste da Índia. Ambas as embarcações trabalhavam para a maior empresa de petróleo e gás natural do país.

O ciclone Tauktae já provocou pelo menos 21 mortos e 96 desaparecidos em alto mar.

O mau tempo varreu a parte ocidental do país, submergindo a linha costeira, transformando ruas em rios e forçando centenas de milhares de pessoas a fugir.