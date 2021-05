Ex-adversário de Erdogan lança novo partido político na Turquia

O candidato malsucedido da oposição na eleição presidencial de 2018 contra o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lançou esta terça-feira um novo partido, recompondo assim o cenário político a dois anos de novas eleições.

"Vamos transformar a Turquia", declarou Muharrem Ince, no lançamento do seu partido Memleket (Pátria) em Ancara, onde formulou críticas ferozes ao poder de Erdogan, mas também, sem nomear, à formação política que abandonou, o Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata). "A nossa oposição é total a esta ordem baseada em pilhagem. O poder não conseguiu oferecer solução para qualquer problema do país", acrescentou.