Economias africanas poderão receber 80 mil milhões de euros do FMI

As economias africanas poderão receber cerca de 80 mil milhões de euros do FMI para se desenvolverem. É uma das medidas que resultaram da Cimeira sobre o Financiamento dos Países Africanos.

Líderes africanos e europeus e representantes de organizações internacionais debateram em Paris a recuperação da economia no continente africano. Da cimeira resultaram vários compromissos, um deles é com recurso às reservas do Fundo Monetário Internacional.

Um aumento de cerca de 80 mil milhões de euros. Se os países da União Europeia não precisarem de recorrer a essa reserva, o valor pode ser transferido para as economias africanas.

Na cimeira foi também discutida a restruturação da dívida de vários países. Portugal aceitou estender as moratórias nos créditos junto de países como o Sudão e a Zâmbia.

O continente africano enfrenta uma grave crise económica e sanitária. Têm chegado a África poucas vacinas contra a covid-19. Para conseguir acelerar o ritmo de vacinação, vai ser dado um apoio para que muito em breve comecem a ser produzidas vacinas na África do Sul.