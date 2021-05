O Governo espanhol reforçou a segurança nas fronteiras com Marrocos para impedir a entrada de mais migrantes ilegais. Esta terça-feira, viveram-se momentos sem precedentes no enclave espanhol de Ceuta com a chegada de oito mil pessoas.

Madrid acusa Marrocos de agir por vingança contra o acolhimento do líder da Frente Polisário.

A União Europeia diz que o problema é europeu e que não vai deixar-se intimidar por Marrocos.