Homem de 111 anos partilha segredo para a longevidade

Australian Broadcasting Corporation via AP

Com 111 anos e 124 dias de idade, o homem mais velho da Austrália partilhou com o resto do mundo aquela que é a sua receita para a longevidade. E o segredo está mesmo numa iguaria culinária.

“Cérebros de galinha. São coisinhas deliciosas”, contou Dexter Kruger.

Já o filho, Greg, de 74 anos, atribui a longevidade do pai ao estilo de vida simples que leva.

O homem mais velho da Austrália vive num lar de idosos e está, atualmente, a escrever a sua biografia.

A responsável pela instituição conta que Dexter é "provavelmente um dos residentes mais atento”.

Dexter é atualmente o homem mais velho da Austrália, mas ainda não chegou ao recorde de australiano mais velho de sempre. Pertence a Christina Cook, que morreu em 2002 aos 114 anos e 148 dias de idade.