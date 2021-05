Marcelo Rebelo de Sousa despediu-se esta terça-feira da Guiné-Bissau. Depois do encontro com o primeiro-ministro do país, agradeceu a visita inesquecível e prometeu reforço da cooperação entre os dois países.

O Presidente da República diz que, durante a visita, aproveitou para defender a democracia, os direitos humanos e a separação de poderes nos países lusófonos.