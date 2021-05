Médicos Sem Fronteiras denunciam invasão de militares a hospital em Tigray, Etiópia

A organização não-governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras denunciou, na quarta-feira, que entre domingo e segunda-feira vários militares irromperam pelo hospital da cidade de Axum, na região de Tigray (Etiópia) e ameaçaram pacientes e profissionais de saúde.

"Nos dias 16 e 17 [de maio], vários soldados entraram no hospital universitário de Axum e andaram sala a sala a procurar pacientes, intimidando os funcionários e ameaçando os profissionais de saúde", disse fonte da organização à agência espanhola Efe.

A Médicos Sem Fronteiras "está muito preocupada com a frequentes violações da neutralidade da missão médica por parte de grupos armados na região de Tigray".

Por isso, a ONG pediu a todos as partes envolvidas neste conflito para "respeitarem e protegeram as instalações médicas, os pacientes e os profissionais de saúde".

O conflito em Tigray, que dura há mais de seis meses, começou em 4 de novembro do ano passado depois de as forças leais ao Governo etíope terem atacado a Frente Popular de Libertação de Tigray, em represália por uma agressão prévia destas forças a uma base do exército.