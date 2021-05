Polícia brasileira prende homem que planeava atentado terrorista no país

A Polícia Federal (PF) brasileira cumpriu esta quarta-feira mandados de prisão e de busca e apreensão contra um homem que alegadamente planeava um atentando terrorista "contra pessoas" no Brasil, informaram fontes policiais.

Em comunicado, a PF indicou que os mandados foram cumpridos no interior do Estado de Minas Gerais e que, além do planeamento do atentando, o suspeito atuava de forma a promover uma organização terrorista.

"Os factos averiguados até ao momento indicam que o investigado possa ter sido recrutado e radicalizado por meio virtual, professando uma visão religiosa extremista e violenta", informou a corporação, sem dar mais detalhes.

Os mandados da operação, denominada "Eufrates", foram expedidos pela Justiça Federal da cidade de Governador Valadares.