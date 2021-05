Seca na Síria. Pastores estimam ter 15 dias de alimento para o gado

Destruída por uma guerra que fez em março dez anos, a natureza está a complicar ainda mais a sobrevivência da Síria. A seca está a afetar as colheitas. Agricultores e pastores queixam-se de falta de apoios.

Um país castigado pela guerra, a Síria está novamente a braços com uma antiga ameaça. A região enfrenta assim uma nova ameaça de crise humanitária. A falta de chuva secou os solos e o impacto já se sente nas colheitas.

Os agricultores queixam-se de falta de apoios e os pastores também sentem as consequências. Estimam que com o pouco pasto disponível, o gado tenha no máximo 15 dias de alimento.