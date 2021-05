Hamas acredita num cessar-fogo nos próximos dias

Um dos líderes do Hamas disse, esta quinta-feira, acreditar que um cessar-fogo com Israel poderá acontecer nos próximos dias. No entanto, não foram adiantados detalhes das conversações entre os dois lados.

A pressão diplomática, para que cessem os combates, é cada vez maior, mas Israel continua a bombardear alvos na Faixa de Gaza e, esta manhã, pessoa morreu uma pessoa e outras 10 ficaram feridas.

O exército israelita diz que atingiu mais uns quantos quilómetros de túneis, que destruíu um local de produção e armazenamento de armas e várias residências de comandantes do Hamas. Entretanto, do lado palestiniano, foram lançados alguns rockets sobre o sul de Israel, mas começam a surgir declarações de paz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha chegou esta quinta-feira a Jerusálem. Heiko Mass disse que Israel tem todo o direito de se defender e que não está a violar as leis internacionais, mas reforçou que só há um caminho para a paz no Médio Oriente.

Também o presidente dos Estados Unidos fez saber que voltou a telefonar ao chefe do governo de Israel e que lhe pediu um desagravamento imediato das hostilidades. Benjamin Netanyahu agradeceu ao amigo norte-americano, mas não mudou o discurso.

Fontes diplomáticas do Egito confirmam que tem havido negociações entre Israel e o Hamas e que os dois lados terão acordado chegar a um cessar-fogo.