Nagorno-Karabakh: Azerbaijão diz-se pronto para negociações de paz com a Arménia

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou esta quinta-feira estar pronto para avançar com negociações de paz com a Arménia, seis meses após as hostilidades que envolveram os dois países do Cáucaso no enclave de Nagorno-Karabakh.

"Estamos prontos para trabalhar num acordo de paz com a Arménia, para pôr um fim definitivo ao aspeto militar das nossas relações e para minimizar os futuros riscos", afirmou Ilham Aliev, durante uma conferência de imprensa 'online' dedicada à região do Cáucaso e transmitida hoje através do YouTube (plataforma de partilha de vídeos). "O conflito de Nagorno-Karabakh terminou e chegou o momento de pensar no futuro", prosseguiu o chefe de Estado.

Durante uma reunião ministerial, o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, afirmou , por sua vez, que um acordo com o Azerbaijão estava a ser preparado sob os auspícios da Rússia.

"As decisões sobre as quais um acordo de princípio foi alcançado com os nossos parceiros internacionais estão 100% em linha com os interesses da Arménia", declarou Nikol Pachinian, acrescentando que "assinará o documento caso o Azerbaijão respeite o que foi acordado".

O líder do Governo arménio escusou-se a adiantar mais pormenores sobre o documento acordado.

No outono de 2020, e durante mais de 40 dias, o Azerbaijão e a Arménia envolveram-se em confrontos pelo controlo de Nagorno-Karabakh, região separatista do Azerbaijão de maioria arménia, que causaram mais de 6.000 mortos e uma pesada derrota militar de Erevan (capital arménia), que teve de retroceder de uma parte do enclave, bem como de importantes territórios circundantes.

Apesar de um cessar-fogo patrocinado por Moscovo (em novembro de 2020) e do destacamento de soldados russos para a região para assegurar o respeito dos termos da trégua acordada, as tensões persistem na zona.

Na semana passada, a Arménia acusou as forças do Azerbaijão de terem violado a fronteira para assumirem o controlo de territórios nas margens do lago Sev, que é partilhado pelos dois países, e de terem pedido ajuda militar à Rússia.

Tais acusações foram rejeitadas pelas autoridades de Baku.

O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, disse hoje ainda que perto de 600 soldados do Azerbaijão permanecem em território arménio, acrescentando que esta questão deve ser resolvida "através dos canais diplomáticos".

A região montanhosa de Nagorno-Karabakh, habitada principalmente por arménios cristãos, separou-se do Azerbaijão, país muçulmano xiita de língua turca, pouco antes da dissolução da URSS (antiga União Soviética), levando a uma guerra que causou mais de 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados nos anos 1990.

Desde então Baku, que conta com o apoio da Turquia, acusa a Arménia de ocupar o seu território e os confrontos armados são regulares.

As hostilidades iniciadas em setembro de 2020 foram consideradas como as mais graves desde 1994.