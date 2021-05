Cessar-fogo entre Israel e Hamas: "Não é um acordo de paz o que estamos a ver, é só uma trégua"

A calma voltou na manhã desta sexta-feira à Faixa de Gaza e a Israel, após a entrada em vigor de um cessar-fogo.

Ao fim de 11 de dias de guerra, o Egipto conseguiu uma trégua que tentou negociar desde o início das hostilidades. Também Biden contribuiu para pôr fim à guerra, através da pressão exercida sobre Israel.

O correspondente da SIC no Médio Oriente faz o balanço desta quarta guerra, que provocou a morte a pelo menos 232 palestinianos em Gaza, entre os quais 64 menores, e 1.620 feridos. Em Israel, as autoridades contabilizaram a morte de 12 pessoas, entre as quais dois menores, e 340 feridos. Henrique Cymerman explica ainda que "não é um acordo de paz o que estamos a ver, é só uma trégua".

Desde o início da trégua que milhares de palestinianos têm celebrado nas ruas de Gaza o fim dos bombardeamentos israelitas. As demonstrações de alegria também ocorreram na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental.

Veja também: