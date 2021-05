Chefe do Exército nigeriano morre em queda de avião

O chefe do Exército nigeriano, tenente-general Ibrahim Attahiru, morreu esta sexta-feira na queda de um avião militar, segundo fonte oficial.

O porta-voz da Força Aérea, Edward Gabkwet, confirmou à AFP a morte do líder do Exército nigeriano e de mais sete pessoas na queda do avião, ao início da noite no aeroporto de Kaduna (norte), sem adiantar pormenores sobre as causas.

O oficial de 54 anos foi nomeado chefe do Exército no dia 26 de janeiro, pelo presidente nigeriano Muhammadu Buhari.

A morte do chefe do Exército nigeriano ocorre dois dias depois de o líder do grupo jihadista Boko Haram, Abubakar Shekau, ser gravemente ferido no nordeste do país, após um confronto com combatentes de um grupo terrorista islâmico rival (ISWAP, com ligações ao Estado Islâmico).

O exército nigeriano luta desde 2009 contra uma insurgência 'jihadista' no nordeste do país, um conflito que fez mais de 40.000 mortos e deslocou mais de dois milhões de pessoas.