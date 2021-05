El Salvador. Cadáveres de 24 pessoas encontrados em quintal de ex-polícia

As autoridades de El Salvador encontraram os restos mortais de pelo menos 24 pessoas enterrados no quintal de um antigo polícia. Esta descoberta poder revelar uma rede secreta de homicídios que opera há mais de uma década. Pensa-se que a maior parte das vítimas serão do sexo feminino.

Hugo Ernesto Osorio Chávez é um ex-polícia de 51 anos e o proprietário da casa. Foi detido em Chalchuapa, este mês, depois de ter matado uma mulher de 57 anos e a sua filha de 26. Segundo avança a BBC, o antigo polícia já tinha sido investigado por crimes de cariz sexual, confessando ter matado um casal.

A descoberta aconteceu durante as buscas feitas ao domicílio do ex-polícia: as autoridades de medicina forense encontraram inicialmente sete poços onde estavam corpos das vítimas, alguns já enterrados há, pelo menos, dois anos.

No quintal poderão estar os cadáveres de perto de 40 vítimas, incluindo crianças do sexo feminino entre os dois e os nove anos. A exumação dos cadáveres pode demorar mais um mês.

El Salvador apresenta uma taxa de femicídio mais alta da América Latina. Em 2019 foram mortas 111 mulheres, um número que reduziu ligeiramente no ano seguinte para 70. No entanto, durante a pandemia a violência contra as mulheres aumentou na América Latina.

As autoridades acreditam estar perante o caso uma rede de homicídios que poderá estar em atividade há uma década. 10 pessoas – incluindo antigos soldados e contrabandistas – foram indiciadas pelos crimes, avança a La Prensa.

O diretor da polícia nacional de El Salvador, Maurício Arriaza Chicas, disse à Associated Press que o antigo agente explicou como escolhia as vítimas: “Ele disse-nos que encontrava as vítimas nas redes sociais e procurou-as, atraindo-as com o [ideal do] sonho americano”.

Dezenas de cidadãos de El Salvador acreditam que podem vir a encontrar entre os corpos os seus familiares desaparecidos.