"Estamos de volta a casa, mas não temos onde nos sentar, não temos água, eletricidade, nada"

Depois de ter sido anunciado o cessar-fogo, os residentes em Gaza voltaram aos bairros que foram atacados.

Têm casas e negócios completamente destruídos. Muitos ficaram sem condições de habitabilidade e dizem que, para eles, não há tréguas.

Israel avançou com cessar-fogo

O Gabinete de Segurança do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aprovou o cessar-fogo unilateral que interrompe a intervenção militar que estava a decorrer na Faixa de Gaza há 11 dias, de acordo com órgãos de comunicação social locais.

O anúncio do cessar-fogo era esperado, uma vez que Telavive e o Hamas já tinham anunciado a intenção de chegar a este acordo, apesar dos bombardeamentos na Faixa de Gaza que continuaram durante esta quinta-feira e que motivaram uma resposta, novamente, com recurso a foguetes a partir do território palestiniano.

A decisão unilateral de Israel também surgiu depois do aumento da pressão feita por Washington neste sentido. Na quarta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu uma "desaceleração" do conflito, sublinhando o "progresso" de Israel na redução das capacidades militares do Hamas.