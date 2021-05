Guterres: "Líderes israelitas e palestinianos têm a responsabilidade para iniciar um diálogo sério"

Depois do cessar-fogo em Gaza, o secretário-geral das Nações Unidas pede responsabilidade aos líderes de ambos os lados do conflito.

"Líderes israelitas e palestinianos têm a responsabilidade, que não se esgota com a reposição da calma, para iniciar um diálogo sério para abordar as causas do conflito", afirma.