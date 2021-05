Médio Oriente. Biden diz que cessar-fogo é "oportunidade genuína" para construir paz duradoura

O Presidente dos Estados Unidos assegurou que pretende continuar com a "silenciosa" e "incansável diplomacia" para resolver o conflito israelo-palestiniano, depois de anunciado um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

"Acredito que os palestinianos e os israelitas merecem igualmente viver em segurança e desfrutar de medidas igualitárias de liberdade, prosperidade e democracia (...). A minha administração vai continuar com a silenciosa, incansável diplomacia nesse sentido", disse o democrata Joe Biden na tarde de quinta-feira em Washington (noite em Lisboa), poucas horas depois de anunciada a trégua entre Israel e o Hamas.

O chefe de Estado norte-americano disse que o cessar-fogo é uma "oportunidade genuína" para construir uma paz duradoura no Médio Oriente.

O crédito pelo cessar-fogo, na opinião de Biden, é do Governo egípcio, pelo papel que considerou ser crucial e pelo envolvimento "hora a hora" no sentido de interromper as ofensivas dos dois lados, apesar da discrepância bélica entre o estado de Israel e o Hamas e outros grupos armados classificados como terroristas pelos Estados Unidos.

Entretanto, fontes diplomáticas egípcias disseram à France-Presse (AFP) que Cairo vai enviar duas delegações a Telavive e ao território palestiniano no sentido de garantir que o cessar-fogo anunciado é respeitado.