Médio Oriente. Milhares de palestinianos saem à rua para festejar cessar-fogo

Depois do anúncio do cessar-fogo, milhares de palestinianos saíram às ruas para festejar.

De carro ou a pé, com a bandeira da Palestina na mão, muitos foram os que celebraram o final das hostilidades entre Israel e o Hamas. Foi também lançado fogo de artifício.

Ao fim de 11 dias de guerra, Israel e o Hamas anunciam um cessar-fogo na Faixa de Gaza, que entrou em vigor à meia-noite (hora de Lisboa). A decisão põe fim à operação militar na região, que vitimou mais de 230 pessoas, e terá surgido após forte pressão dos Estados Unidos para interromper a ofensiva.

Mohammed Salem

Na guerra do Médio Oriente de 1967, Israel anexou Jerusalém Oriental, juntamente com a Cisjordânia e Gaza - territórios que os palestinianos querem para constituir o seu futuro Estado. A anexação não foi reconhecida internacionalmente.

Israel vê toda a cidade de Jerusalém como a sua capital. Os palestinianos defendem Jerusalém oriental - que inclui importantes locais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos - como a sua capital, algo que está no centro do conflito israelo-palestiniano e desencadeou a escalada de violência no passado.