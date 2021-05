Médio Oriente. Papa agradece cessar-fogo e pede diálogo

O Papa Francisco agradeceu esta sexta-feira o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico palestiniano Hamas, após 11 dias de combates, e disse esperar que encontrem o caminho do diálogo e da paz.

"Penso no que está a acontecer na Terra Santa. Dou graças a Deus pela decisão de parar os confrontos e espero que sigam os caminhos do diálogo e da paz", disse Francisco ao receber um conjunto de embaixadores que lhe apresentaram as cartas credenciais.