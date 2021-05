Partido de Aung San Suu Kyi dissolvido

A Comissão Eleitoral de Myanmar, controlada pela Junta Militar, anunciou hoje a dissolução do partido Liga Nacional para a Democracia, liderado por Aung San Suu Kyi deposta em fevereiro.

O diretor do organismo governamental, Thein Soe, nomeado após o Golpe de Estado, acusou a Liga Nacional para a Democracia de "fraude eleitoral" durante as eleições do passado mês de novembro e pediu às autoridades que persigam "por traição" os líderes do partido, noticia hoje o jornal Myanmar Now.

O exército de Myanmar justificou o golpe de Estado de 01 de fevereiro por supostas fraudes eleitorais durante as legislativas de novembro de 2020 cujo resultado deu a vitória à Liga Nacional para a Democracia.

As eleições legislativas foram consideradas legais pelos observadores internacionais.

O Supremo Tribunal de Myanmar (antiga Birmânia) vai julgar a líder deposta por violar a Lei dos Segredos Oficiais, a acusação mais grave enfrentada por Aung San Suu Kyi, em prisão domiciliária desde o golpe de Estado.

O mais alto tribunal do país vai assumir o caso, que até agora estava a ser tratado por um tribunal distrital em Rangum, a antiga capital, disse hoje à agência de notícias Efe um dos advogados da líder eleita, Khin Maung Zaw, acrescentando que as autoridades judiciais não explicaram as razões para esta mudança.