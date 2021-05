Gaza e Israel sem incidentes no segundo dia de cessar-fogo

O Egito diz que vai continuar a trabalhar com Israel e a Autoridade Palestiniana para garantir que o cessar-fogo se mantém no Médio Oriente e que os dois lados do conflito respeitam o acordo.

Esta manhã, na Faixa de Gaza, por entre as centenas de edifícios destruídos, a vida começou a voltar à normalidade.

No segundo dia após o cessar-fogo bilateral iniciado na manhã de sexta-feira, até agora não ocorreram incidentes mais violentos e a assistência humanitária começa a chegar à região.

O balanço dos confrontos saldou-se na morte de 248 palestinianos e 12 israelitas, além de 1.948 feridos no território palestiniano, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e 357 feridos do lado de Israel.