Gigantesca operação na Bélgica para encontrar militar com ligações à extrema-direita

Está em curso uma gigantesca operação de caça ao homem na Bélgica, com centenas de agentes especializados no combate ao terrorismo para encontrar um experiente militar belga com ligações à extrema-direita e que fugiu de um quartel fortemente armado no início desta semana.

As buscas concentram-se agora na Flandres e junto à casa de um importante virologista, o último alvo conhecido das ameaças do soldado belga.

Jurgen Coning tem 46 anos e uma carreira de quase três décadas no exército belga, como sniper, um atirador especializado, mas vários comentários racismas e xenófobos nas redes sociais

valeram-lhe vários processos disciplinares, alguns com sanções

Há três meses estava na lista negra da força antiterrorista belga até que, na última segunda-feira, fugiu do quartel num jipe carregado com arsenal de armas, munições e pelo menos quatro mísseis antitanques