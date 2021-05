“O objetivo final declarado pelos Governos de Israel é a ocupação da Cisjordânia”

Durante 11 dias Israel e as forças do Hamas confrontaram-se na Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi celebrado, com ambos os lados a reivindicar a vitória. Marcos Farias Ferreira, professor de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas analisa o impacto do conflito na política de Israel.

Para o professor, este conflito “torna ainda mais assimétrica a relação entre Israel e os palestinianos”, dificultando as “condições políticas para a formação de um novo Governo na autoridade palestiniana” e a realização das eleições que tinham sido adiadas.

“Julgo que vai ser muito mais difícil, apesar de ser o mais urgente, apresentar uma solução viável para o estado palestiniano que, nos últimos anos, tem sido retalhado pelas sucessivas colonizações de Israel, designadamente na Cisjordânia”, afirma Marcos Faria Ferreira.

A solução que é defendida pela Nações Unidas – ou seja, a existência de dois estados, Israel e Palestina, com base nas fronteiras decretadas em 1967 – “é muito difícil porque o futuro estado da autoridade palestiniana não é um estado viável, sem condições básicas para a sua subsistência”, explica.