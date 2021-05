Queda de teleférico. Autoridades italianas avançam com inquérito para averiguar causas do acidente

Este domingo ficou marcado pela queda de um teleférico, no norte de Itália, que provocou a morte de 14 pessoas. Já foi aberto um inquérito para investigar as causas do acidente.

A cabine que fazia a ligação do lago Maior ao topo da montanha Mottarone ficou destruída. Um percurso de 20 minutos, com uma vista panorâmica a cerca de 1.500 metros acima do nível do mar, é um destino popular para turistas.

Segundo socorristas no local, citados pelo jornal La Repubblica, o teleférico caiu próximo do penúltimo pilar. A Reuters diz que a cabine caiu a uma altura de 20 metros, num local de difícil acesso da floresta, e rolou encosta abaixo até ser travada pelas árvores.

Morreram 14 pessoas e duas crianças de 9 e 5 anos sofreram ferimentos graves. Foram transportadas de helicóptero para o Hospital Pediátrico de Turim. A criança mais pequena sofreu vários traumatismos mas está consciente. A outra criança, teve de ser reanimada por mais de seis minutos, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.

Marcella Severino, presidente da Câmara de Stressa, diz que comunidade está devastada e lamenta o trágico acidente. A região ainda está a recuperar das restrições impostas pela covid-19.

O acidente ocorreu pouco antes das 13:00, hora local, e terá sido provocado por um cabo que se partiu. De acordo com o Jornal Corriére Della Sera, o teleférico tinha sido fechado em 2014 para uma reforma geral. Os trabalhos de manutenção decorreram ao longo de dois anos e o teleférico reabriu em 2016.

O ministro das Infraestruturas italiano, Enrico Giovannini, já anunciou a criação de uma comissão de inquérito para apurar as causas do acidente.

O primeiro-ministro Mario Draghi expressou "condolências às famílias das vítimas”. O presidente da república Sergio Mattarella também expressou a sua dor por este trágico acidente, que vitimou 14 pessoas no norte de Itália.