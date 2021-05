Dilma Rousseff realiza exames no hospital após mal-estar

A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff sofreu um mal-estar na noite de segunda-feira e realizou esta terça-feira exames num hospital na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Segundo a assessoria de comunicação de Dilma Rousseff, a antiga presidente foi fazer exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, depois de ter sentido um mal-estar.

"Ela está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça-feira, 25", frisou o comunicado.

A ex-presidente brasileira tem 73 anos. A causa do mal-estar não foi mencionada pela sua assessoria de imprensa.

Em 2016, após deixar o Palácio da Alvorada ao fim de um processo de destituição, Dilma Rousseff mudou-se para Porto Alegre onde parte da sua família mora.