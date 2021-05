EUA reabrem consulado em Jerusalém para restabelecer laços diplomáticos com palestinianos

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken iniciou esta terça-feira uma viagem ao Médio Oriente, para consolidar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Do encontro com o primeiro-ministro israelita saiu uma mensagem clara: os Estados Unidos não vão permitir que o Hamas beneficie da ajuda internacional a Gaza, mas a paz não pode ser negociada sem a reconstrução do enclave palestiniano.

De Jerusalém para Ramallah, na Cisjordânia, o secretário de Estado reuniu-se com o líder da Autoridade Palestiniana e anunciou a reabertura do consulado, em Jerusalém, que Donald Trump encerrou.

Antony Blinken segue para Egipto, que mediou o cessar-fogo, e depois para a Jordânia, onde termina o périplo.