Homem encontrado morto no interior da estátua de um dinossauro

Um homem de 39 anos foi encontrado morto dentro da estátua de um dinossauro, localizada nos arredores de Barcelona, em Espanha. As autoridades descartaram a hipótese de crime e acreditam que a vítima tenha ficado presa enquanto tentava alcançar um objeto pessoal que tinha deixado cair.

O alerta foi dado pelo pai de uma criança que brincava perto da estátua. Através de uma fenda na estátua, pai e filho viram o que parecia ser uma pessoa e, por isso, chamaram os Mossos d’Esquadra e a polícia local de Santa Coloma de Gramenet, uma zona dos subúrbios de Barcelona.

As autoridades confirmaram as suspeitas: tratava-se do corpo de uma pessoa, virado de cabeça para baixo.

Para retirar o homem foi necessária a intervenção dos bombeiros e dos serviços de urgência, preparados para prestar auxílio médico à vítima caso fosse necessário.

Os bombeiros acabaram por ter de perfurar a perna da estátua para conseguir retirar o corpo que, segundo os profissionais de saúde no local, já se encontrava sem vida.

O homem foi identificado pelas autoridades como sendo um cidadão de nacionalidade espanhola, com 39 anos, que tinha sido dado como desaparecido pela família poucas horas antes.

Os familiares suspeitavam que o indivíduo estaria a dormir na rua, o que levou as autoridades a colocar a hipótese de este ter entrado para a estátua para procurar um refúgio onde passar a noite.

Na zona da barriga do dinossauro, há uma placa removível que pode ter sido usada pelo homem para entrar no interior da estátua.

Segundo a porta-voz da polícia catalã, trata-se de “uma morte acidental, não houve violência”.

“Esta pessoa meteu-se entre as pernas da estátua e ficou presa. Parece que estava a tentar recuperar um telemóvel que tinha deixado cair. Entrou na estátua primeiro de cabeça e não conseguiu sair”, explica, citada pelo jornal DW.

As autoridades aguardam pelos resultados da autopsia para saber quanto tempo a vítima esteve dentro da estátua. Para já, pensam que pode “ter sido um par de dias”.

A estátua do dinossauro é um elemento decorativo que pertencia a um antigo cinema da zona.

A sala foi fechada, mas a estátua, que representa um dos dinossauros do clássico filme Parque Jurássico, da autoria de Steven Spielberg, manteve-se.