Autor do tiroteiro na Califórnia suicidou-se depois de matar várias pessoas

O suspeito de atirar em San José, Califórnia, suicidou-se depois de matar pelo menos oito pessoas no parque de estacionamento e reparação de comboios elétricos urbanos, segundo as autoridades locais.

"Tenho certeza que quando o suspeito descobriu que a polícia estava lá cometeu suicídio", disse a xerife do condado de Santa Clara, Laurie Smith, em conferência de imprensa.

Pelo menos 9 mortos, incluindo o atirador, e vários feridos

A Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara, San José, Califórnia, foi esta quarta-feira palco de um tiroteio que fez pelo menos nove mortos, incluindo o atirador. Este foi identificado como um funcionário da empresa municipal.

A resposta das forças policiais foi rápida, uma vez que o edifício da Autoridade de Transporte do Vale, VTA, fica ao lado da esquadra.

Entre os oito mortos estão funcionários da VTA e há ainda vários feridos, um dos quais foi hospitalizado em estado grave. Sete dos óbitos foram declarados no local e uma das vítimas atingidas acabou por falecer à chegada ao hospital.

Segundo o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Clara, Russel Davis, os agentes que apareceram no local após receberem o alerta não dispararam um único tiro, mas encurralaram o suspeito e puderam observar como se suicidou.

O suposto autor do crime era um trabalhador do VTA, assim como várias das vítimas, disse o porta-voz da polícia.

Embora Davis tenha evitado identificar o suspeito por se tratar de uma investigação ainda em curso, vários meios de comunicação social locais garantiram que é Sam James Cassidy, 57 anos, que trabalhava como técnico no VTA.

Peter DaSilva

A polícia recebeu o primeiro alerta às 06h34 (14h34 hora de Lisboa), momento em que se dava a mudança de turno dos funcionárioS da empresa.

No local estavam cerca de quarenta pessoas.

Polícia investiga incêndio na que seria a casa do autor dos disparos

Paralelamente, a polícia de San José está a investigar um incêndio numa área residencial da cidade, que segundo a comunicação social local seria a residência do autor dos disparos.

Não havia ninguém na casa, mas foram encontradas grandes quantidades munições e latas de gasolina.

A VTA anunciou que o seu serviço de comboios, que liga San José às cidades vizinhas, deixará de operar ao meio-dia em homenagem às vítimas. o percurso serão assegurado por autocarros.

O ataque foi o segundo tiroteio no condado em menos de dois anos. Em julho de 2019 um atirador matou três pessoas antes de se suicidar num popular festival em Gilroy.

Em conferência de imprensa, o prefeito de San Jose, Sam Liccardo, lamentou o "dia horrível para a cidade".