Mais de um milhão de pessoas deslocadas na Índia devido à passagem do ciclone Yaas

Devastada pela pandemia, a Índia enfrenta agora outra catástrofe. Mais de um milhão de pessoas tiveram de ser deslocadas devido à passagem de mais um ciclone.

O ciclone Yaas chega cerca de uma semana depois de o país ter sido atingido pelo ciclone Tauktae, que causou pelo menos 145 mortos. As imagens mostram telhados levantados como folhas de papel, forte agitação marítima com ondas gigantes, que galgam as margens, e várias inundações nas zonas costeiras.

No estado indiano de Bengala Ocidental pelo menos duas pessoas morreram eletrocutadas e, por causa da chuva forte e do vento que ronda os 130 a 155 quilómetros por hora, dezenas de casas ficaram danificadas.

As autoridades indianas enfrentam dois desafios em simultâneo, temem que a aglomeração nos abrigos faça aumentar os contágios por covid-19.