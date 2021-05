Navio que transporta produtos químicos está a arder há 6 dias ao largo do Sri Lanka

Um navio de transporte de contentores e produtos químicos está a arder há seis dias ao largo do Sri Lanka. Pelas imagens, é fácil perceber a violência do incêndio no navio com bandeira de Singapura.

Trata-se já de um caso ambiental de grande gravidade, uma vez que o navio transporta várias toneladas de produtos químicos, incluindo 25 toneladas de ácido nítrico que está a ser derramado no oceano Índico.

A tripulação está a salvo, mas as autoridades da Índia e do Sri Lanka tentam combater o fogo sem grande sucesso.