Travões de emergência do teleférico que caiu no norte de Itália estavam desativados há semanas

Três pessoas foram detidas esta quarta-feira de madrugada no âmbito da investigação da queda do teleférico na região de Piamonte que causou 14 mortos por saberem que um dos travões de emergência tinha sido desativado durante reparações anteriores.

Após várias horas de interrogatório foram ordenadas as detenções de Luigi Nerini, 56 anos, proprietário da empresa "Ferrovie del Mottarone" que gere o teleférico, assim como do diretor e chefe de operações, acusados de "homicídio múltiplo com dolo, desastre por negligência e eliminação de ferramentas", noticiam os meios de comunicação italianos.

A procuradora da cidade de Verbania, Olimpia Bossi, que conduz as investigações, disse à saída do quartel onde se realizaram os interrogatórios que os "três detidos tinham conhecimento das falhas nos travões de segurança durante várias semanas".

A cabina onde seguiam os passageiros e que estava a uma distância de cinco metros da estação de chegada acabou por deslizar, a uma velocidade de 100 quilómetros por hora, e depois foi projetada 54 metros indo embater contra o solo onde capotou durante mais de uma dezena de metros.

O único sobrevivente do acidente é uma criança de cinco anos que perdeu os pais, um irmão e dois bisavôs. A criança continua hospitalizada em estado considerado crítico.