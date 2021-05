Vários mortos e feridos em tiroteio na Califórnia, EUA

Um tiroteio na cidade de San Jose, no estado norte-americano da Califórnia, causou vários mortos e feridos.

O edifício da Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara, onde ocorreu o tiroteio, foi entretanto evacuado.

O porta-voz da polícia, Russell Davis, confirmou a morte do atirador. No entanto, o número exato de vítimas ainda não é conhecido.

O mayor de San José, Sam Liccardo reagiu, através do Twitter, ao que aconteceu: "Os nossos corações estão com as famílias daqueles que perdemos neste horrível tiroteio".

EM ATUALIZAÇÃO