Homem alvo de investigação depois de ganhar duas vezes em 20 dias prémio na lotaria italiana

Há três anos a viver em Itália, ganhava a vida na construção civil. Até fevereiro deste ano trabalhou como pedreiro, conta a BBC.

No dia quatro daquele mês comprou uma raspadinha, conhecida em Itália como "gratta e vinci", e ganhou um milhão de euros. Vinte dias depois volta a desafiar o jogo e ganha mais dois milhões de euros.

A maré de sorte deste homem brasileiro colocou as autoridades italianas em alerta. A probabilidade de acontecer o que aconteceu a este homem é "próxima de zero" segundo os procuradores de Verona, no norte de Itália.

As suspeitas de que poderia ser uma fraude aumentaram quando foi ao banco tratar do depósito do segundo prémio. Alegadamente, e segundo a imprensa italiana, terá avisado que em breve iria regressar com um terceiro prémio de cinco milhões de euros.

Foi aberta uma investigação na Procuradoria de Verona, depois de receberam um alerta de que o construtor civil tinha solicitado uma transferência de 800 mil euros para uma conta no Brasil e uma de 80 mil para uma pessoa em Itália. A conta do homem brasileiro acabou por ser bloqueada por suspeita de lavagem de dinheiro.

Segundo o Ministério Público italiano, o dinheiro teria origem no "crime de acesso abusivo ao sistema de informática da lotaria e a consequente divulgação de sigilo", explica a BBC. Este homem, que em menos de um mês ganhou dois prémios avultados nos jogos de sorte, tornou-se suspeito de saber "onde eram vendidos os bilhetes premiados", revelou o Corriere della Sera, um jornal diário em Milão.

A investigação correu durante dois meses e os procuradores italianos chegaram à conclusão de que este homem seria realmente um homem com sorte. Não foi possível fazer ligações a um grupo que estava a ser investigado pela prática de crimes relacionados com os jogos de sorte e foram desfeitas as suspeitas de fraude.

A transferência para o Brasil era destinada a familiares e os 80 mil euros eram para uma pessoa por quem tem muita estima. O terceiro prémio de cinco milhões era apenas uma brincadeira. As explicações foram dadas por Giovanni Chincarini, o advogado do homem brasileiro. Que acrescentou também que a razão para a compra de raspadinhas em locais diferentes estava relacionada com as deslocações em trabalho. Esperam agora, segundo a BBC, o arquivamento do processo.