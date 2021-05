Jovem acusa Converse de lhe roubar ideias para sapatilhas

Uma jovem estilista norte-americana está a acusar a Converse de ter plagiado uma ideia que a própria lhes apresentou quando se candidatou a um estágio na empresa há dois anos. Um vídeo publicado no sábado e que conta com mais de nove milhões de visualizações detalha o caso.

Cecilia Monge, de 22 anos, conta que se candidatou em 2019 a um estágio na Converse, empresa de calçado detida pela Nike, tendo apresentado na altura duas ideias para sapatilhas inspiradas em parques nacionais dos Estados Unidos.

“Eu queria muito o estágio. Pensei que se mostrasse iniciativa e criasse a minha própria linha de sapatilhas era uma forma de mostrar que teria sucesso no cargo”, contou, citada pelo New York Post.

Apesar do esforço, a jovem estilista não recebeu resposta à sua submissão. A polémica surgiu quando, numa pesquisa na internet, se deparou com imagens de um anúncio da Converse com um novo modelo de sapatilhas inspirado em parques nacionais – modelos que se assemelhavam às ideias que tinha apresentado em 2019.

De forma a ilustrar as parecenças, a jovem colocou imagens lado a lado dos desenhos que tinha feito em 2019 com as sapatilhas apresentadas pela marca.

“Eu criei os designs e o conceito por conta própria e enviei-lhos de boa fé”, afirma Cecilia.

O que diz a Converse?

Contactada pelo New York Post, a Converse confirmou que em 2019 recebeu uma candidatura da jovem norte-americana para um estágio, mas que não pediu que esta submetesse qualquer tipo de portefólio. Informa ainda que os portefólios que recebem de pessoas a candidatar-se a uma posição não são partilhados com o resto da empresa.