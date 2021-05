População de Idlib contesta não realização das Presidenciais na província

Três candidatos apresentaram-se na quarta-feira a votos na Síria para o cargo de chefe de Estado, mas poucos duvidam que o Presidente cessante, Bashar al-Assad, não consiga um quarto mandato. Nas ruas de Idlib, onde vivem cerca de três milhões de pessoas, houve protestos porque as eleições realizaram-se apenas nas províncias controladas pelo Governo, que não é o caso de Idlib, no noroeste, controlada pelos rebeldes.

A ausência de uma competição séria, num país destruído por uma década de guerra e dirigido há meio século pelo clã Assad, justifica-o.

Nas últimas eleições, em 2014, quando pela primeira vez em quase 50 anos houve mais do que um candidato ao cargo, permitido pela mudança da Constituição resultante dos protestos iniciados em 2011, Al-Assad obteve 88,7% dos votos.

Os outros dois candidatos são o independente Abdullah Salloum Abdullah, ex-vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, e o dirigente da oposição Mahmoud Marai.

Abdullah, licenciado em Direito, foi, além de vice-ministro, deputado pelo Partido Socialista Unionista, que integra a Frente Nacional Progressista, coligação que conta com 10 lugares no parlamento. Concorre como independente porque a Frente anunciou que apoia a candidatura de Al-Assad, há 21 anos no poder.

Marai é também licenciado em Direito e é um líder da oposição interna tolerada na Síria. Foi secretário-geral da Frente de Oposição Democrática Síria e já representou esta parte da oposição nas negociações com o poder em Genebra, mediadas pela ONU.

A oposição no exterior, que não pode candidatar-se porque a Constituição limita a possibilidade aos residentes no país nos 10 anos anteriores, tem designado o escrutínio de farsa com um vencedor antecipado.

Em 10 anos, os esforços diplomáticos patrocinados pela ONU não conseguiram encontrar uma solução negociada para o conflito e a oposição política síria no exílio apenas enfraqueceu.

Estas presidenciais são as segundas desde o início em 2001 do conflito devastador, que já causou mais de 388.000 mortos e obrigou à fuga de milhões de sírios, refugiados no estrangeiro ou deslocados no país.

As eleições decorreram nas regiões controladas pelo poder, cerca de dois terços do país. Com o apoio dos seus aliados, Rússia e Irão, o exército de Al-Assad começou a acumular vitórias desde 2015, recuperando território a rebeldes e 'jihadistas' enfraquecidos.

Na passada quinta-feira, as embaixadas da Síria em vários países do mundo permitiram a votação dos sírios residentes no estrangeiro.

A diáspora síria pode participar nas presidenciais em cidades como Amã, Bagdade, Koweit, Beirute, Manama, Mascate, Praga, Madrid, Paris, Argel, Cairo, Cartum, Moscovo e Sidney.

No caso dos refugiados sírios no Líbano, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) recebeu uma série de queixas sobre assédio e ameaças de que foram alvo para participarem nas presidenciais.

Em Berlim, a comunidade síria não pode votar porque as autoridades alemãs proibiram a realização de eleições, que vários países e grupos da oposição no exterior consideram um embuste. A Turquia também proibiu a organização da votação.

A comunidade internacional tem questionado a legitimidade do escrutínio e Estados Unidos, França e Reino Unido, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, rejeitaram antecipadamente no final de abril o resultado das presidenciais sírias.

O embaixador francês na ONU assinalou o facto das eleições se realizarem "sob o controlo exclusivo do regime, sem supervisão internacional", enquanto a representante norte-americana declarou que "o fracasso na adoção de uma nova Constituição é a prova que a dita eleição (...) será uma impostura".

A diplomata do Reino Unido considerou que "eleições sem um ambiente seguro e neutro, num clima de medo permanente, quando milhões de sírios dependem da ajuda humanitária (...) não conferem legitimidade política, mostrando desprezo pelo povo sírio".

No mês anterior, estes países, bem como a Alemanha e Itália, tinham considerado num comunicado conjunto que o escrutínio não seria "nem livre, nem justo", sublinhando que não devia "conduzir a qualquer normalização da (comunidade) internacional com o regime" de Damasco.

Em teoria, se não se registar uma maioria absoluta, será organizada uma segunda volta.