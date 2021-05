Trudeau pede desculpa aos italo-canadianos por detenção em campos durante II Guerra Mundial

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu esta quinta-feira desculpas formais pelo internamento em campos de detenção de italo-canadianos durante a Segunda Guerra Mundial.

Após a Itália declarar guerra ao Canadá em 1940, o Governo de Otava enviou para campos de detenção mais de 600 pessoas de origem italiana e declarou 31.000 como "inimigos estrangeiros".

Trudeau disse no Parlamento que aos designados "inimigos estrangeiros" foram recolhidas as impressões digitais, submetidos a investigações e obrigados a comparecer mensalmente num local de registo.

"Aos homens e mulheres que foram feitos prisioneiros em campos de detenção ou presos sem culpa formada -- pessoas que já não estão entre nós para escutarem este pedido de desculpas --, às dezenas de milhares de italo-canadianos inocentes que foram considerados 'inimigos estrangeiros' e à sua comunidade -- uma comunidade que deu tanto ao nosso país -- pedimos desculpa", disse Trudeau.

O chefe do Governo assinalou que os pais de Frank Iacobucci, um antigo juiz do Tribunal Supremo do Canadá, se incluem entre os que foram designados "inimigos estrangeiros", em nome de uma política que foi contra os valores que, em sua defesa, impeliram o Canadá a entrar na guerra.

"Quando, em 10 de junho de 1940, a Câmara dos comuns declarou guerra ao regime fascista de Mussolini na Itália, o Canadá não deveria ter declarado guerra em simultâneo aos italo-canadianos", disse Trudeau.

"Erguermo-nos contra o regime italiano que se aliou à Alemanha nazi, isso estava certo. Mas utilizar os italo-canadianos cumpridores da lei como bodes expiatórios, isso esteve errado", acrescentou.

Trudeau disse que os detidos nos campos não tiveram direito a um processo legal.

"Quando as autoridades bateram às suas portas, quando foram detidos, não foram emitidas acusações formais, nem a possibilidade de se defenderem um julgamento aberto de justo, nem a hipótese de apresentarem ou rebaterem as provas", disse Trudeau.

O ministro da Justiça, David Lametti, disse que quem contribuiu para a Cruz Vermelha italiana ou era membro de grupos laborais foi colocado nas listas da Real Polícia Montada do Canadá.

Em 1988 o Governo canadiano também pediu desculpas pelo internamento de 22.000 japoneses-canadianos.

Cerca de 1,6 milhões de italo-canadianos vivem atualmente no Canadá, considerada uma das maiores diásporas italianas do mundo.