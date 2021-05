Agente da polícia gravemente ferida após ter sido esfaqueada em França, suspeito detido

Uma agente da polícia municipal francesa foi esfaqueada hoje de manhã, em Chapelle-sur-Erdre, perto de Nantes. De acordo com o departamento da polícia, a agente sofreu vários golpes e o prognótisco é reservado.

Foi montada uma caça ao homem, com vários meios: 80 polícias, incluindo o grupo de intervenção, dois helicópteros, três equipas de cães e um esquadrão de polícias

O homem terá fugido num carro de marca Golf, que foi mais tarde encontrado pelas autoridades, muito danificado. Em seguida, o indivíduo seguiu a pé. Mas a polícia acabou por conseguir detê-lo.

Durante a detenção, houve um tiroteio e alguns polícias ficaram feridos.

Logo a seguir ao ataque, as autoridades francesas emitiram um alerta à população para que evitasse a região de La Chapelle-sur-Erdre, no oeste do país.

Luc Geismar, um deputado do Loire-Atlantique, publicou no Twitter uma mensagem onde diz que dirige os seus pensamentos à agente ferida. Deseja ainda rápidas melhoras.

O Sindicato dos Comissários da Polícia francesa também reagiu ao incidente no Twitter.