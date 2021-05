Aterragem de emergência de aeronave ligeira assusta escola em Maputo

Uma aeronave ligeira da Força Aérea moçambicana aterrou esta setxa-feira de emergência e embateu no muro de uma escola primária, assustando alunos e professores, na periferia de Maputo, capital do país, num incidente que feriu um dos dois tripulantes.

"Estávamos em aulas e de repente ouvimos um estrondo numa das salas e saímos a correr, tanto professores, como alunos. Todos nós corremos e nos deparamos com uma avioneta do lado do muro de vedação da escola", disse à Lusa Arsénio Mangue, diretor da Escola Primária Completa Hulene A.

O incidente ocorreu pelas 9:00 locais (08:00 em Lisboa), no bairro de Hulene, na cidade de Maputo. A avioneta ligeira de dois lugares, destinada a treinos da Força Aérea moçambicana, terá primeiro embatido no teto de uma das salas de aula e depois caído sobre o muro da escola. A cauda da aeronave ficou presa num cabo de transmissão de corrente elétrica, levando ao corte de energia no bairro.

Segundo o diretor da escola, nenhum aluno nem funcionário foi ferido, mas um dos dois ocupantes da aeronave queixava-se de dores, tendo sido transferido para o Hospital Geral de Mavalane, o mais próximo da escola, enquanto outro saiu aparentemente ileso.

"Os alunos foram todos para casa porque temíamos que a qualquer momento a aeronave explodisse", contou Arsénio Mangue, acrescentando que as aulas devem ser retomadas na segunda-feira. "Nenhum aluno foi ferido, nem funcionário, apenas os ocupantes da aeronave", frisou o diretor.

Nilza Satar, que vive em frente à escola, interrompeu a confeção do almoço ao ouvir um "barulho enorme" do lado de fora e quando saiu deparou-se com alunos a correr, fugindo da escola.

"Quando ainda estava próxima da escola, senti o cheiro do combustível e afastei-me. É a primeira vez que vejo uma coisa destas", disse à Lusa. "Felizmente não houve nenhuma morte. As minhas irmãs estudam nesta escola, mas hoje não estavam lá", referiu.

Sem avançar detalhes sobre as possíveis causas do acidente, equipas do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), do Serviço Nacional de Salvação Pública (bombeiros), da Eletricidade de Moçambique e das Forças Armadas moçambicanas já estavam no local para remover a aeronave e proceder a averiguações.

Fonte oficial das Forças Armadas moçambicanas confirmou à Lusa o acidente, remetendo mais explicações para depois das averiguações. João de Abreu, presidente do IACM, indicou à Lusa que, de acordo com informações preliminares, tratou-se de uma aterragem de emergência.