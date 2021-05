Funeral das 14 vítimas da queda do teleférico em Itália foi esta 5.ª feira

O funeral das 14 vítimas da queda do teleférico em Itália decorreu esta quinta-feira.

A criança que sobreviveu ao acidente saiu do coma, mas continua nos cuidados intensivos, devido a traumas no abdómen e no peito, além de várias fraturas.

Na quarta-feira, três funcionários da empresa que dirigia o teleférico foram presos por desativar deliberadamente o sistema de travagem de emergência, que deveria ter bloqueado a cabina quando o cabo partiu.

"Em 25 anos de serviço, nunca vi um desastre assim"

Os detidos são o proprietário, o diretor e o chefe de operações da empresa, que tinham conhecimento da falha nos travões de segurança do teleférico, que encravava o teleférico.

Para evitar interrupções das viagens, optaram por não retirar um mecanismo de segurança, que fez com que, aquando a quebra do cabo de aço, o sistema de travagem não bloqueasse a cabina.

Quinze pessoas foram projetadas a mais de 54 metros de altura e a 100 quilómetros por hora, apenas uma sobreviveu e está em estado grave.

Os três homens estão acusados de homicídio, desastre por negligência e eliminação de ferramentas.