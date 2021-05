Homem que feriu polícia e roubou arma em Nantes abatido pela polícia

Um homem, conhecido por ter distúrbios psicológicos, feriu esta sexta-feira gravemente uma polícia municipal, roubando-lhe a arma de serviço, e provocando ferimentos noutros agentes, perto da cidade de Nantes, em França, tendo sido depois abatido.

O homem, com cerca de 40 anos, feriu gravemente com uma faca uma mulher que integrava a Polícia Municipal de Chapelle-sur-Erdre, perto da cidade de Nantes, tendo depois roubado a sua arma de serviço e conseguido fugir do local.

O homem já era conhecido das autoridades, tendo saído recentemente da prisão, segundo os meios de comunicação franceses. Ainda na prisão, o homem teria sido diagnosticado com esquizofrenia e sinalizado como tendo sido radicalizado, seguindo uma prática rigorosa do Islão.

Esta fuga deixou a cidade em estado de sítio, com escolas e outros estabelecimentos públicos a ser fechados, com receio de que o episódio constituísse um ato de terrorismo. O ministro da Administração Interna, Gerald Darmanin, esteve no local.

Horas mais tarde, o homem acabou por ser identificado e abatido pela polícia, depois de ter ferido dois agentes da ordem com tiros disparados com a arma roubada.