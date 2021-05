Ferry com 300 pessoas a bordo incendeia-se ao largo da Indonésia 

Um ferry com quase 300 pessoas a bordo incendiou-se no sábado, ao largo da Indonésia.

Os passageiros tiveram de saltar para o mar antes da chegada das equipas de salvamento. Foram depois resgatados das balsas salva-vidas e transportados em lanchas para terra.

De acordo com as autoridades locais, a embarcação pegou fogo no Mar das Molucas, durante a travessia com destino ao porto de Sanana, nas ilhas Sula.

Não há relatos de vítimas, embora as equipas de busca ainda procurem por uma pessoa desaparecida.

O incêndio está a ser investigado. Os relatórios iniciais indicam que o fogo terá começado na sala das máquinas.