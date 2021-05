Três suspeitos do ataque em Miami estão a monte

Estão a monte os três suspeitos de envolvimento no ataque armado na madrugada deste domingo em Miami, nos Estados Unidos. O ultimo balanço dá conta de dois mortos e de pelo menos 20 feridos.

Os primeiros membros da policia a chegar ao local foram claros no relato dos acontecimentos: dizem ter encontrado várias pessoas no chão e compararam o cenario a uma zona de guerra.

De acordo com as autoridades, passava pouco da meia noite deste domingo - hora local, quando um carro se aproximou do exterior desta sala de espectáulos. Do veículo saíram três homens que começaram a disparar de forma indiscriminada sobre a multidão.

O episodio de violencia aconteceu 24 horas depois de outro ataque com armas de fogo ter provocado a morte de uma pessoa noutra zona de Miami.

